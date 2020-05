L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla promozione “virtuale” del Palermo in Serie C. Difficilmente il campionato di Serie D riprenderà. Oggi, il club rosa avrebbe salutato definitivamente la quarta serie e adesso non si aspetta altro che una presa di posizione della classifica. Una svolta in tal senso potrebbe avvenire nei prossimi giorni, con l’ammissione del Palermo in Serie C.