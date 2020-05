Un 50enne di Reggio Emilia ha violato il lockdown per fare sesso con un gigolò, senza pagarlo. Secondo quanto riportato da “Adnkronos.com”, il primo si è recato in caserma per la restituzione del portafogli e del cellulare che il secondo aveva trattenuto come pegno per la prestazione sessuale non pagata, l’altro per ottenere i 450 euro pattuiti per il pomeriggio di sesso a pagamento. Inevitabilmente, il cliente è stato sanzionato con una multa da 400 euro.