L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle prenotazioni per accedere a ville e parchi nella città di Palermo. Sarà attivato oggi sul sito istituzionale del Comune di Palermo il sistema di prenotazione che permetterà alle famiglie con bambini e ai cittadini con disabilità di prenotare l’ingresso nei parchi e nelle ville cittadine da domani. Le prenotazioni potranno effettuarsi collegandosi al link https://servizionline.comune.palermo.it e avverranno con modalità «oggi per domani», per un massimo di cinque persone. La regola prevede che ci possano essere al massimo due adulti (ossia persone oltre 16 anni di età), ma almeno un bambino o adolescente fino a 16 anni o una persona con disabilità di qualsiasi età. Ciascun gruppo o famiglia potrà fare al massimo due richieste di accesso a settimana. L’ingresso avverrà per fasce orarie tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle 9 alle 10,30, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 15,30 e dalle 16 alle 18. I giardini pubblici aperti saranno Villa Giulia (via Lincoln), Villa Garibaldi (piazza Marina), Villa Bennici (via Bennici), Giardino Pitrè (via Pitrè), Giardino della Zisa (via Guglielmo il Buono), Centro diurno Borgo Nuovo (piazza Santa Cristina), Villa Benvenuto Cellini (piazza Benvenuto Cellini), Villa Niscemi (piazza Niscemi), Villa del Carabiniere (tra Palazzina Cinese e villa Niscemi), Villa Trabia (via Salinas), Giardino Inglese-Piersanti Mattarella (via Libertà); Roseto di viale Campania/Giardino Rosa Balistreri (via Brigata Verona). Insomma, sono prove generali di normalità.