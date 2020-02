L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla delle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida contro l’FC Messina. Il terzino Bechini è andato via, ma è arrivato Lorenzo Lucca, promettente attaccante classe 2000. In vista della sfida di domani, il tecnico del Palermo sembra orientato a proporre un 4-3-3 con Crivello esterno sinistro e al centro la coppia Lancini-Peretti. A destra c’è la candidatura di Accardi, ma il palermitano è insidiato da Langella per una maglia da titolare.