L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del talento classe 2001 del Palermo Mattina Felici. Il giocatore romano non segna dal match contro il Giugliano: l’ultima rete risale dunque a due mesi fa. Finora ha saltato solo una partita – si legge – e un calo di forma appare fisiologico. Pergolizzi lo martella da tempo per mettergli in testa di essere più cinico in fase offensiva così da aumentare il suo bottino in zona gol. Probabilmente – conclude il quotidiano – vista la giovane età, Felici soffre anche la concorrenza con Silipo, arrivato a Gennaio.