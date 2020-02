Il sogno di un ragazzo palermitano che si realizza. Quagliata, 19 anni, vola in Eredivisie e vestirà la maglia dell’Heracles Almelo.

“Heracles Almelo ha messo sotto contratto Giacomo Quagliata (19). Il difensore diciannovenne arriva dal club di Serie C, F.C. Pro Vercelli 1892. Quagliata ha firmato un contratto fino alla metà del 2022 con un’opzione per un’altra stagione. Tim Gilissen, responsabile tecnico: “Giacomo è un giocatore di talento che abbiamo seguito intensamente con i nostri scouting per lungo tempo. Dopo la partenza di Lennart Czyborra ci siamo guardati intorno. Diamo a Giacomo il tempo di crescere”.

Qui le congratulazioni del “Calcio Sicilia” dove il ragazzo è cresciuto: