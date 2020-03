L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Questa è una squadra in cui il sistema di gioco spesso varia in corso d’opera. I cambiamenti dipendono da situazioni contingenti, condizioni fisiche e mentali. L’elemento decisivo è la capacità di leggere i momenti della partita, di usare la giusta mentalità. L’allenatore può sbagliare o indovinare formazioni o sostituzioni ma la lettura tocca a chi è poi in campo. Io sono certo che il Palermo è stato costruito in estate con calciatori importanti che hanno la necessaria personalità. Il Nola avrà una spensieratezza diversa, nessun avversario ci srotolerà mai il tappeto rosso, è dalla prima giornata che conviviamo con l’obbligo di vincere. Licata? La squadra sa che domenica ha sbagliato approccio e poi nel secondo tempo è stata un’altra partita. Floriano? Viene da mesi in cui aveva giocato pochino e deve trovare la condizione, ma credo in lui e sarà determinate nelle 9 partite rimanenti. Crivello a sinistra? E’ un’alternativa, ma valuto anche il recupero di Vaccaro. Ricciardo, Sforzini o Lucca? Nella mia testa ho già deciso, ma lo saprete solo domani in campo. Usare il falso nueve? A seconda della gara possiamo utilizzare un calciatore che arretra e fa il trequartista. Nola? Da un lato dico che il problema siamo noi perché abbiamo la forza per superare qualsiasi ostacolo, dall’altro dico che gli avversari vanno anche studiati. Al 70% bado ai miei e al 30% all’avversario».