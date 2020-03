L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Pochi dubbi per il tecnico. Si torna all’antico, con Ricciardo centravanti nel titolare con Floriano e Felici. Martin in cabina di regia, unico dubbio fra Peretti e Vaccaro. Se dovesse prevalere il primo, Crivello verrebbe spostato sulla fascia sinistra.