L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Nola. La sfida si giocherà a porte aperte, ma in termini di affluenza verrà condizionata dall’allarme Coronavirus scattato nei giorni scorsi nel capoluogo siciliano. La prevendita fiacca è un segnale dell’effetto-psicosi. Coloro che hanno già deciso di non andare allo stadio sono liberissimi di farlo, ma sappiano due cose: per rivedere il Palermo dovranno aspettare 28 giorni perché, tra gare esterne e sosta di campionato, la prossima partita in programma al “Barbera” è quella del 29 marzo contro la Palmese.