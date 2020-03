La Protezione Civile ha diffuso un comunicato in cui invita tutti coloro che sono transitati nelle regioni e nelle città colpite dal Coronavirus, a chiamare i numeri in basso: “Si rammenta che tutti coloro che abbiano fatto ingresso dal 1 febbraio 2020 nei Comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus devono comunicare la circostanza attraverso il numero unico di emergenza 112 o al numero verde della Regione Siciliana 800458787. Lo stesso obbligo vale per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono rientrati dalle regioni italiane o straniere interessate da focolaio del virus”.