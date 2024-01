Corriere dello Sport: “Palomino e Traoré, il Cagliari si muove. Le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Lecce non cambia obiettivo per la difesa e, per questo, continua a sperare di arrivare a Gustaf Johan Lagerbielke del Celtic. L’ostacolo resta l’ingaggio che è troppo alto per i parametri del club giallorosso. Lo scenario potrebbe quindi cambiare solo se gli scozzesi decideranno di contribuire, coprendo parte dello stipendio del giocatore. Lo stop di Alessandro Buongiorno tiene in ansia i tifosi del Torino e la stessa società, focalizzata sul mercato dei centrali e quindi sull’immediato rafforzamento del reparto arretrato. Matteo Lovato è stato a lungo trattato dal ds Vagnati, ma ieri l’Udinese ha raggiunto un accordo con la Salernitana e oggi conta di chiudere anche con il ragazzo che si è preso una notte di riflessione. Un nome richiesto esplicitamente dal tecnico Ivan Juric è invece Marash Kumbulla della Roma. Sempre i granata hanno preso informazioni su Leo Ostigard, alla ricerca di una nuova sistemazione dopo il naufragio dell’operazione con il Genoa ma sempre seguito dall’Udinese. E Nicolas Valentini del Boca? Si conferma un nome da seguire per il presente e per il futuro, considerando la stima della società dei Pozzo nei confronti del calciatore argentino.

DIFENSORE A CAGLIARI. Pure il Cagliari vuole un difensore e, da quanto trapela, sta valutando una serie di profili esperti della Serie A. Questo perché Claudio Ranieri vuole coprire maggiormente un reparto che è andato troppe volte in difficoltà in questa stagione. Inevitabile, così, continuare a pensare a José Luis Palomino che nelle ultime ore è stato accostato anche all’Atletico Madrid. Seguito a lungo la scorsa estate, l’argentino dell’Atalanta era stato contattato anche da Sassuolo, Salernitana e Olympiacos, ma all’epoca aveva preferito prendersi del tempo e congelare le varie offerte. Non sarebbe escludere una riflessione da parte della società di Tommaso Giulini proprio su Marash Kumbulla, in uscita dalla Roma, e prendibile in prestito. Il problema, in questo caso, potrebbe essere lo stipendio del giocatore che andrebbe coperto almeno parzialmente dai giallorossi. Non solo Cagliari, però: come detto il centrale albanese è soprattutto nei piani del Torino.

SOULÉ RIMANE A FROSINONE. Intanto il Verona sfida l’Anderlecht per Marco Pellegrino. Il difensore argentino potrebbe partire per raccogliere minuti altrove, ma i veneti devono superare la concorrenza dell’Anderlecht e di alcune società spagnole già in contatto con il Milan per ingaggiarlo in prestito. Matias Soulé «ha rifiutato la ricca proposta dell’Arabia Saudita, idem la Juventus. Resterà con noi per sua volontà fino al termine della stagione», ribadisce Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, commentando la corposa offerta arrivata nei giorni scorsi per il talento argentino, in prestito al club gialloazzurro fino a giugno. Gianluca Gaetano potrebbe cambiare squadra in questi ultimi giorni: dopo Empoli e Parma, ha ricevuto anche una chiamata dalla Salernitana. Il Cagliari per il centrocampo non molla Idrissa Touré. Infine Riccardo Saponara lascia l’Italia: ha detto sì all’Ankaragucu.