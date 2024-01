Gazzetta dello Sport: “Verde come Soleri. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato di serie B e paragona la situazione di Verde a quella di Soleri. Proprio come il rosanero l’attaccante dello Spezia sul piede di partenza ha messo a segno una doppietta stravolgendo i piani del club.

Si intravvede il rettilineo finale del mercato, con il solito Como a tirare la volata: ufficializzati ieri i già definiti Goldaniga (Cagliari) e Ballet (Winterthur), è in arrivo anche Strefezza dal Lecce (cinque milioni investiti per il brasiliano). Molto attiva anche la Reggiana, che è davanti alla Samp nella corsa a Luca Moro (in uscita dallo Spezia, via Sassuolo) e ha chiesto anche alla Juventus il difensore della Next Gen Stramaccioni.

La doppietta rifilata al Pisa, intanto, può cambiare il destino di Daniele Verde (così come accaduto una settimana fa a Soleri): il trequartista dello Spezia sembrava indirizzato al Palermo, ma adesso sono nettamente cresciute le probabilità che resti con Luca D’Angelo. In tema panchine, ore di riflessione a Lecco sulla posizione di Bonazzoli e Malgrati: deciderà la proprietà, in caso di cambio sono sul tavolo i nomi di Bisoli (che, nel caso, dovrebbe fare risoluzione col Sudtirol) e Dionigi.