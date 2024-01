Corriere dello Sport: “Moro da Vivarini. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Non appena rientra dalla Coppa d’Africa, il difensore del Modena Abdoul Guiebre passerà al Bari. Con la promozione di Abiuso fra i titolari, il club gialloblu ha deciso di confernare Romeo Giovannini. Il terzino sinistro Kevin Haveri è rientrato per fine prestito dall’Ascoli al Torino che lo ha girato al Catania, mentre l’attaccante Giacomo Manzari passa alla FeralpiSalò via Torino. In uscita anche il portiere Davide Barosi, chiuso dall’arrivo di Vasquez come secondo di Viviano, ma di proprietà dei bianconeri che lo hanno acquistato dalla Juve Stabia, andrà in prestito: piace alla Virtus Francavilla.

È Luca Moro, attaccante in prestito dal Sassuolo allo Spezia, l’ultimo obiettivo del Catanzaro. Ma è necessario che lo Spezia arrivi a un altro attaccante che potrebbe essere Mirko Maric del Monza attenzionato anche dalla Reggiana. La settimana della Ternana si aprirà con la cessione di Valerio Mantovani all’Ascoli e l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Giovanni Bonfanti. Per sostituire Gabriel Brazao, il club prenderà dal Burnley Denis Franchi, cresciuto nel Paris Saint Germain. Poi Capozucca proverà a chiudere per Tommaso Corazza del Bologna e Riccardo Pagano della Roma.