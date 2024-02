Corriere dello Sport: “Palermo, resta slot libero per la difesa. Oggi parla Corini, c’è curiosità”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e lo slot rimasto libero in difesa.

La partenza di Valente, non ancora ufficializzata ma già certa mette un po’ di urgenza al Palermo che deve completare la batteria di attaccanti. Si lavora su diversi filoni e non sono perse le speranze di arrivare a Giuseppe Caso che sembrava ormai diretto a Cremona ma anche qui c’è stato un rallentamento della trattativa con i grigiorossi che hanno virato su Johnsen del Venezia. Resta la riluttanza del fantasista a scendere di categoria.

Il Frosinone ha offerto un’alternativa, un altro giocatore in esubero, l’uruguayano Baez. Ma il Palermo continua a flirtare con lo Spezia anche dopo la rottura per Verde: in casa dei liguri, che stanno rifacendo tutta la squadra, ci sarebbero due soluzioni gradite ai rosa, calciatori con caratteristiche adeguate alla richiesta. Una riguarda Mirko Antonucci, ex Cittadella (11 gol l’anno scorso), l’altra un “cavallo di ritorno”, Salvatore Elia, che avrebbe il vantaggio di conoscere già ambiente e modulo di gioco e che a giugno la società non confermò solo per l’infortunio patito e perché era in prestito. In entrambi i casi però lo Spezia chiederebbe di inserire nello scambio Vasic e qui il Palermo tentenna.

Colpo Palermo, c’è Traorè per Corini. Visite mediche a Torino

Il difensore . La società con l’addio di Valente avrà due slot liberi, quindi resta aperto anche il fronte del difensore destro, dato che Diakitè potrebbe essere utilizzato da centrale. E c’è in materia curiosità sulle dichiarazioni di oggi di Corini. Intanto un arrivo è stato ufficializzato, sia pure dai canali dell’Atalanta: come raccontato nei giorni scorsi, il Palermo ha preso in prestito dai bergamaschi l’attaccante Marco Bevilacqua, che sarà aggregato alla formazione Primavera.