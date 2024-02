Corriere dello Sport: “Il Cagliari accoglie Yerry Mina. Tutte le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Cagliari accoglie Yerry Mina (29): oggi il difensore colombiano sarà in Sardegna per le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno e opzione per un’altra stagione. L’ex Barcellona era stato cercato dai sardi anche prima della firma con la Fiorentina. Parliamo di una stima storica che nasce proprio dalla considerazione che Claudio Ranieri nutre per il giocatore, il suo curriculum e l’esperienza che dovrà portare all’interno del reparto difensivo rossoblù. Per conoscere il nome del nuovo centrocampista l’allenatore romano dovrà invece pazientare qualche ora in più. L’attesa è dovuta ad un incastro di mercato che si è verificato nella giornata di ieri e che coinvolge direttamente la Fiorentina, disposta a cedere Antonin Barak (29) solo con l’arrivo di un esterno d’attacco. Il ceco ha dato ampia disponibilità ai sardi, vuole cambiare maglia, ma senza il nuovo innesto la Viola non può dare il via libera alla sua cessione. Così i sardi hanno riacceso una pista molto gradita e che non rappresenta in alcun modo un’alternativa: Gianluca Gaetano (23). Il futuro del centrocampista sarà quindi a Cagliari o, eventualmente, ancora a Napoli.

DOPPIO COLPO. Scatenato il Torino. I granata sono intervenuti con un doppio colpo lampo: Adam Masina (30) più David Okereke (26). Ieri l’ormai ex difensore dell’Udinese ha svolto le visite mediche prima della firma con la formula del prestito. L’attaccante nigeriano arriva invece dopo il no dello spagnolo Rafa Mir (26) ed è quindi da considerare come un’opzione di riserva. L’accordo è stato trovato con la formula del prestito e diritto di riscatto. Sul fronte uscite, si è registrata invece l’ufficialità di Nemanja Radonjic (27) al Maiorca.

MOSSE HELLAS. Quanto al Verona, l’Hellas ha comunicato il riscatto dal Groningen del centrocampista slovacco Tomas Suslov (21). Il calciatore, classe 2002, si è legato all’Hellas con un contratto fino al 2027. Il Verona ha raggiunto l’accordo con il Vitoria per André Silva (26). A proposito di annunci: ieri l’Empoli ha emesso una nota per firma dell’attaccante senegalese M’Baye Niang (29) fino a giugno, con opzione per un’altra stagione in caso di salvezza.

PELLEGRINO DA SUPERPIPPO. Capitolo Salernitana. I campani hanno ottenuto il via libera per Marco Pellegrino (21), che arriva quindi dal Milan con la formula del prestito secco fino a giugno e con l’obiettivo di raccogliere minuti nelle gambe. Walter Sabatini è riuscito già nei giorni scorsi a superare la concorrenza del Verona e dell’Anderlecht, prospettando all’argentino un progetto nel quale si è riconosciuto. Sempre nella giornata di ieri è stato diramato il comunicato per Triantafyllos Pasalidis (27). Il difensore greco è arrivato a titolo definitivo dall’Ofi Creta per 250.000 euro. Invece Erik Botheim (24) è stato ceduto al Malmoe e per la sua sostituzione Walter Sabatini già da qualche giorno ha avviato i contatti per Eldor Shomurodov (28). Il futuro dell’attaccante di proprietà della Roma, in prestito al Cagliari, resta un rebus: stamane verrà presa la decisione definitiva. Un’altra pista porta al nome di Emanuel Vignato (23) del Pisa.

Il Lecce chiude il calciomercato con delle cessioni importanti per le casse del club. Dopo Gabriel Strefezza (26), venduto al Como per circa 4,5 milioni di euro, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha perfezionato l’uscita di Catalin Vulturar (19) al Rapid Bucarest per 400.000 più il 40% sulla futura rivendita. Piace molto Luka Ilic (24), trequartista del Troyes, in scadenza a giugno. Fratello di Ivan, il sogno del centrocampista è quello di giocare in Italia dove è stato contattato anche da altre società. Ufficialità a Genova. Vitinha (23) è stato preso con la formula del prestito e diritto di riscatto, mentre per Ruslan Malinovskyi (30) è arrivato il riscatto anticipato.