Gazzetta dello Sport: “Caso dice no a Lecce e alla Liga per restare a Frosinone. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B.

La sorpresa arriva puntuale, in extremis. Ed è una grande sorpresa, uno degli affari più affascinanti di questa sessione in B. Incassato l’ultimo no di Caso (ha rinunciato anche al Lecce e alla Liga per restare a Frosinone), la Cremonese ha puntato decisa su Venezia e ha trovato l’intesa per Johnsen (a titolo definitivo, contratto fino al 2027, oggi le firme): oltre a indebolire una diretta concorrente per la A, il club di Arvedi fa un’ulteriore salto di qualità con un reparto offensivo che già con Falletti aveva aggiunto talento.

Non contenta, la Cremonese oggi potrebbe anche aggiungere quel difensore divenuto necessario dopo i recenti infortuni: l’assalto a Magnani del Verona è andato male, idem a quello a Ferrari del Sassuolo, ma non è detta l’ultima parola. E a proposito di ultima parola, anche il Palermo si è rassegnato alla decisione di Caso e così ha virato deciso su Chaka Traorè, 19enne del Milan, autore di due partite con un gol in questa stagione.

La trattativa non è semplice, visto che il tempo stringe, ma il Palermo ci prova per completare il tris di rinforzi annunciato a inizio mese e che, dopo Diakitè e Ranocchia, sarebbe dovuto essere completato da Verde, prima del dietro-front che l’ha fatto restare allo Spezia.

Attaccanti Si è inceppato il grande giro di attaccanti che era stato abbozzato. Lo Spezia, prima di liberare Moro per la Reggiana (via Sassuolo), cerca un sostituto e insiste con il Cittadella per Pittarello, anche proponendo un complicato scambio con Antonucci (notevole la differenza di ingaggi). Anche il Catanzaro, perso Moro, non riesce ad arrivare a Di Serio (Atalanta U23) e quindi alla fine dovrebbe tenere Donnarumma e non cambiare, sempre non vada su La Mantia che pare in uscita dalla Feralpisalò. Un’idea del Sudtirol è Morachioli del Bari. Due squadre invece sono andate a dama: l’Ascoli ha virato sullo slovacco Duris dello Zilina, la Feralpisalò su Attys del Trento.

Mosse Samp Non è andato in porto lo scambio Verre-Baselli con il Como. La Samp però ha definito altre partenze. La Gumina è andato in Spagna al Mirandes, Lemina è rientrato al Psg, Delle Monache è passato al Vicenza e così, dopo lo svincolato Piccini, potrebbe arrivare un altro giocatore: forse Darboe (ex Roma, ora al Lask), che però è un centrocampista e quindi non è una priorità per Pirlo.

Rivoluzioni Acque agitate sul lago. Dopo il Como, anche il Lecco sta cambiando volto. Gli ultimi due innesti sono stati l’esperto portiere Lamanna del Monza e il difensore Ierardi del Vicenza. E’ stato fatto anche un tentativo con Rispoli del Cosenza, che però non ha accettato: si cerca un’alternativa. Per la difesa il d.s. Fracchiolla oggi prova con Quaranta dell’Ascoli, per il centrocampo con Karic del Benevento. Intanto gli abbondanti ranghi si stanno sfoltendo: Battistini e Marrone (un ritorno) potrebbero andare a Crotone, Dalmasso (appena arrivato da Foggia) e Ardizzone sono passati al Monopoli ed Eusepi è già al Monterosi.

Le altre Bari e Cosenza si sono ritrovati per tentare lo scambio Aramu (o Morachioli) per Calò: trattativa complicata, si è lavorato tutta la notte, difficile che vada in porto. Lo stesso Bari in extremis dovrebbe annunciare Guiebre dal Modena, dove a Bianco (dopo il cambio di modulo con la difesa a tre) servirebbe un centrale in più: l’obiettivo è Bonfanti dell’Atalanta, ma su di lui sembrano favoriti i cugini della Reggiana che hanno come alternativa (visto che Gasperini vuol trattenere Bonfanti) Bettella del Monza. Invece il Modena a centrocampo ha l’intesa con il Perugia per Santoro. E a proposito di difensori, il Catanzaro ha chiesto Salvo al Messina, ma la richiesta ha frenato l’operazione. Niente da fare infine per Leverbe dal Pisa (che un altro difensore lo sta ancora cercando) al Brescia, che nel frattempo allunga il contratto a Cistana.