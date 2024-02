Corriere dello Sport: “Il “Caso” di mercato. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Protagonista sul mercato di riparazione con numerose operazioni portate a termine, il ds dell’Ascoli Marco Giannitti sta provando a correggere la squadra di fatto adeguata ai principi di gioco di Fabrizio Castori. L’ultimo colpo è il prestito con diritto di riscatto dal club slovacco del MSK Zilina, dell’attaccante David Duris. Ma l’obiettivo vero è Gregorio Luperini, una trattativa più volte data per tramontata e invece vivissima nonostante i ripetuti no della Ternana dove il calciatore si è trasferito dopo aver indossato la maglia del Perugia con Castori in panchina che ha avuto il centrocampista anche al Trapani in una delle tante tappe avvincenti della sua carriera.

L’alternativa pronta è quella dello svedese Nermin Karic in uscita dal Benevento su cui c’è però pronto il Lecco, deciso a chiudere l’affare. Chi cerca rinforzi a metà campo è il Modena con il ds Davide Vaira in prima linea al mercato milanese. L’idea è di assicurarsi il perugino Simone Santoro e poi di chiudere per un attaccante a cui non sarà facile arrivare non solo perché il nome che viene associato nelle ultime ore di trattative al club gialloblù è quello di Gregoire Defrel, titolare di un contratto non in linea con i parametri di Serie B e peraltro cercato all’estero anche dal Granada.

CACCIA AI GOL DI MORO. Tutti, comunque, cercano gol, quelli certi di Luca Moro piacerebbero tantissimo alla Reggiana grande favorita per il cecchino spezzino dopo il pressing del ds Roberto Goretti a società e calciatore. Anche perché Mirko Maric del Monza ha deciso di trasferirsi all’estero al Rijeka. Intanto per Nesta c’è Alex Blanco dal Como. Il ds granata segue da vicino Diego Bettella del Monza, attenzionato anche dal Palermo. Altri profili sono Giovanni Bonfanti, valutato dalla Ternana, e Diego Stramaccioni.

A proposito delle Fere c’è da aggiungere che il ds Capozzucca ha chiuso per Christian Dalle Mura dalla Fiorentina in prestito. Fatta anche per il laterale mancino Yuri Rocchetti della Cremonese. Tommaso Corazza del Bologna e Riccardo Pagano della Roma gli affari possibili sul gong. Ufficiale il passaggio in prestito dal Pisa allo Spezia con diritto di riscatto per un milione e 200 mila euro del centrocampista ungherese Adam Nagy e per 600 mila euro con possibilità di contro riscatto dell’esterno sinistro Roko Jureskin, fedelissimi di D’Angelo. Ora almeno un ritocco per Aquilani.

BARI, STRETTA PER GUIEBRE. Ultimi sforzi del Bari per ingaggiare il difensore del Modena Abdoul Guiebre, ma il ds Polito deve prima liberare un posto tra gli over. La chiave è il trequartista Mattia Aramu ora fuori dal progetto. La speranza di fare uno scambio. Rimane Gennaro Acampora e svanisce la possibilità di assicurarsi l’uruguiano Jaime Baez del Frosinone. Cadono anche le voci di un interressamento per il centrocampista Fabio Maistro della Spal. In partenza l’esterno Gregorio Morachioli nel mirino di Reggiana e Cosenza.

IL CASO DI MERCATO. Sempre vivace la Cremonese sia in uscita che in entrata. Il club lombardo ha ufficializzato la cessione del difensore Emanuele Valeri al Frosinone a titolo definitivo. Per il reparto arretrato grigiorosso il nome caldo è quello di Gian Marco Ferrari difensore del Sassuolo in scadenza di contratto con la società emiliana. Nel mirino Giuseppe Caso ma l’attaccante del Frosinone è trattato anche dal Palermo oltre che dal Venezia, dal Pisa e dal Catanzaro. E allora per Stroppa si è aperta la pista che porta all’ala sinistra norvegese Dennis Johnsen del Venezia. Sempre viva la pista Stefano Pettinari. A proposito dei calabresi, il club sta per chiudere col Messina, nonostante l’interessamento del Venezia, la trattativa per il terzino destro Giuseppe Salvo. Dal Lecce sono arrivati il portiere croato Herceg Lovro e il difensore serbo Jaksic Ilija.