Corriere dello Sport: “Palermo, esodo rosanero anche a Mantova: settore ospiti sold-out. Oltre 900 tifosi al Martelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (69) tifosi

Il Palermo non sarà solo neppure a Mantova. Dopo il grande seguito registrato nella trasferta di Empoli, i tifosi rosanero si preparano a un nuovo esodo in occasione della sfida di sabato allo stadio Martelli. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il settore ospiti dell’impianto lombardo è già sold-out, con oltre 900 biglietti per la Curva Cisa praticamente polverizzati. Un’altra dimostrazione dell’entusiasmo che accompagna la formazione di Filippo Inzaghi in questo avvio di stagione.

Il colpo d’occhio sarà simile a quello visto al Castellani, dove i sostenitori del Palermo avevano riempito il settore alle spalle di una delle due porte. Secondo quanto evidenziato da La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, la passione dei tifosi rosanero continua a superare anche le limitazioni previste per l’accesso agli impianti. In base alle indicazioni dell’Osservatorio, infatti, i residenti nella provincia di Palermo possono acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso del programma di fidelizzazione del club.


Intanto, dopo un giorno di riposo, la squadra è tornata ieri pomeriggio ad allenarsi al Palermo CFA di Torretta. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Federico Barba, assente nella trasferta contro l’Empoli a causa di un sovraccarico muscolare. Lo staff rosanero seguirà l’evoluzione della situazione in vista del prossimo impegno di campionato.

Notizie più incoraggianti arrivano invece da Giangiacomo Magnani, recuperato in extremis per la partita in Toscana. Il difensore, dopo aver accusato un affaticamento giovedì, era riuscito a rientrare nell’elenco dei convocati, accomodandosi in panchina durante la sfida del Castellani. Il Palermo può comunque contare su diverse alternative nel reparto dei centrali difensivi, un aspetto che offre a Inzaghi ulteriori possibilità di scelta.

Come sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, l’attenzione si divide dunque tra il lavoro sul campo e la grande risposta del pubblico. Il settore ospiti del Martelli è già esaurito e sabato, anche a Mantova, il Palermo potrà contare sulla spinta di oltre 900 sostenitori rosanero.

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