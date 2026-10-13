Corriere dello Sport: “Mantova, Modesto prepara la sfida al Palermo. Ruocco trascina i biancorossi, voglia di rivincita dopo la Coppa Italia”

Il Mantova si prepara ad accogliere il Palermo con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. La formazione allenata da Francesco Modesto arriva alla sfida di sabato dopo il successo per 3-1 sul campo del Catanzaro, un risultato che ha confermato le ambizioni dei biancorossi in questo avvio di stagione. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, la squadra lombarda non ha perso lo slancio mostrato fin dall’inizio della stagione, quando il 16 agosto aveva conquistato una prestigiosa vittoria all’Olimpico. A distanza di quasi tre mesi, il Mantova continua a dimostrare di voler recitare un ruolo importante nel campionato cadetto.

L’arrivo del Palermo, indicato tra le grandi favorite per la promozione in Serie A, rappresenta un banco di prova significativo per la formazione di Modesto. Secondo quanto evidenziato da Gilli sulle pagine del Corriere dello Sport, il Mantova affronta questa partita con la convinzione di poter vivere un terzo campionato consecutivo da protagonista in Serie B. A rendere ancora più interessante il confronto c’è il desiderio di riscattare il pesante 5-2 subito contro i rosanero in Coppa Italia, circa un mese e mezzo fa. Una sconfitta che i biancorossi vogliono lasciarsi alle spalle attraverso una prestazione di livello davanti al proprio pubblico.





Tra i principali protagonisti del Mantova spicca Ruocco, diventato un punto di riferimento offensivo dopo il passaggio di consegne con Bragantini. L’attaccante ha convinto il club a puntare su di lui anche per il futuro, ottenendo un rinnovo contrattuale fino al 2029. Come sottolinea Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, Ruocco ha lasciato il segno in quasi tutte le prime partite della stagione, con l’eccezione del pareggio contro il Pisa, incontro nel quale la squadra di Modesto ha incontrato maggiori difficoltà riuscendo comunque a trovare il pari nei minuti finali. L’attaccante era andato a segno anche contro il Palermo nella sfida di Coppa Italia di inizio settembre e, per rendimento realizzativo, ha fatto meglio di lui soltanto Shpendi del Cesena.

Il percorso di crescita del Mantova passa anche dal lavoro svolto dalla società nella passata stagione. Modesto, arrivato alla guida tecnica alla fine dell’autunno, aveva contribuito a cambiare il volto di una squadra in difficoltà, intervenendo sul modulo e dando un’identità più precisa al gruppo. Un ruolo importante era stato ricoperto anche dal direttore sportivo Leandro Rinaudo, subentrato a Botturi alla fine di ottobre. Le scelte di mercato e la riorganizzazione della squadra avevano favorito una trasformazione che continua a produrre risultati. Rinaudo, successivamente, ha lasciato il club dopo essere stato seguito da diverse società di Serie B.

In vista della partita contro il Palermo, lo staff tecnico monitora intanto le condizioni di Vesentini e Meroni, entrambi al lavoro per provare a recuperare in tempo. Resta invece indisponibile Chinetti. Come riferisce Gilli sul Corriere dello Sport, Modesto dovrebbe comunque affidarsi al sistema di gioco ormai consolidato, una delle principali certezze della formazione biancorossa.

Il Mantova si presenta dunque all’appuntamento con il Palermo forte del successo di Catanzaro, della crescita dei propri protagonisti e della volontà di cancellare il risultato della Coppa Italia. Per Inzaghi e i rosanero si prospetta una trasferta impegnativa contro una squadra che vuole confermare le proprie ambizioni davanti al pubblico del Martelli.