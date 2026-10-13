Corriere dello Sport: “Palumbo incanta a Empoli, gol alla Zidane e assist. Inzaghi si gode il suo uomo in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (82) palumbo

Antonio Palumbo si prende la scena e trascina il Palermo con una prestazione di altissimo livello. Nella vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli, il centrocampista rosanero è stato uno dei grandi protagonisti, firmando un gol e un assist e mettendo in mostra tutto il proprio repertorio tecnico. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, quella del numero 5 è stata una delle partite più complete della sua esperienza in Sicilia, impreziosita non soltanto dalla qualità offensiva, ma anche da un importante contributo nel recupero del pallone.

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La crescita di Palumbo passa soprattutto da una maggiore incisività sotto porta. Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea come nella passata stagione il centrocampista si fosse distinto principalmente per la capacità di servire i compagni, chiudendo con dieci assist e tre reti. Un bottino realizzativo che il giocatore ha già raggiunto a metà ottobre: due gol in campionato e uno su rigore in Coppa Italia, proprio contro il Mantova, prossimo avversario del Palermo in una sfida di alta classifica.

A Empoli, la voglia di essere decisivo si è vista fin dai primi minuti. Già nel primo tempo Palumbo aveva impegnato Seghetti con due conclusioni dalla distanza, neutralizzate dal portiere avversario grazie a interventi importanti. Nella ripresa è poi arrivata la giocata che ha cambiato il risultato. Il centrocampista ha controllato il pallone in corsa, superato l’avversario con una finta ed è entrato in area prima di indirizzare la conclusione all’incrocio dei pali. Una rete che ha portato il Palermo sul 2-1 e che, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ha ricordato sui social un celebre gol realizzato da Zinedine Zidane con la maglia della Juventus oltre venticinque anni fa.

Curioso anche il retroscena raccontato dal quotidiano. Poco prima della rete, Filippo Inzaghi stava pensando di sostituire Palumbo, con Hernani già pronto a entrare. Dopo aver segnato, il centrocampista si è diretto sorridendo verso la panchina, scherzando con il tecnico: «Mi stavi cambiando, eh?». Inzaghi ha deciso di lasciarlo in campo e la scelta è stata ripagata da un’altra giocata decisiva. In contropiede, Palumbo ha infatti servito a Johnsen il pallone del gol, ricambiando l’assist ricevuto in precedenza dal norvegese. Per il numero 5 si è trattato del primo assist stagionale, prima della sostituzione arrivata negli ultimi dieci minuti.

La prestazione di Empoli conferma così il peso crescente di Palumbo nello scacchiere offensivo rosanero. Il centrocampista, che aveva esordito in Serie A con la Sampdoria allenata da Claudio Ranieri disputando appena dieci minuti, continua a inseguire il ritorno nella massima categoria. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la concorrenza all’interno di un Palermo ricco di talento rappresenta uno stimolo ulteriore per il giocatore, determinato a essere protagonista nella corsa alla promozione. Inzaghi si gode le sue qualità, consapevole di poter contare su un elemento capace di cambiare il volto delle partite con gol, assist e fantasia.

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