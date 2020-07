Il Palermo sta cercando di riconfermare i giovani che hanno fatto benissimo durante la scorsa stagione. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa rosanero. In particolare Sagramola e Castagnini stanno cercando di sbloccare le operazioni che riguardano Langella e Peretti. I due hanno rinnovato il contratto con le rispettive società di appartenenza più costretti che per la loro volontà. Il Palermo ha pensato per loro una modalità di affare simile a quella adottata per Silipo, ovvero con il diritto di recompra per Pisa e Hellas Verona.