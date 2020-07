Il Palermo sta cominciando a costruire la squadra per la prossima stagione, l’obiettivo è centrare la promozione in Serie B. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa Palermo, le basi per le squadra del futuro passano dalla riconferma di giovani interessanti, come l’attaccante Lorenzo Lucca. Ormai l’accordo con i rosanero è vicinissimo per il giovane centravanti, si tratta di un contratto pluriennale con bonus per eventuale promozione e futura valorizzazione. Il prossimo incontro potrebbe essere decisivo per la firma.