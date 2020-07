Il Palermo è alle prese con la costruzione della squadra per la prossima stagione. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, in particolare i riflettori sono puntati su Danilo Ambro che ha creato un piccolo “caso” nell’ambiente rosanero. Al giocatore è stata fatta la proposta di andare in ritiro in prova, di certo Ambro si aspettava un trattamento migliore, per cui sembra più portato a rifiutare la proposta del Palermo. Nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva.