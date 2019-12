L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. La società resta vigile, nonostante una base operativa condizionata da vari paletti, sul piano normativo (un giocatore proveniente dalla B o dalla C dovrà rescindere il suo contratto professionistico e cambiare status) e anche logistico tra budget limitato e intenzione di intervenire solo per sostituire l’infortunato Santana. In questo contesto sono collocati i nomi di Floriano e Piccolo.