L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo. A Palermo, con la Primavera, ottiene scudetto, Supercoppa e finale di Coppa Italia: «Quando la gente parla di esoneri deve conoscere la verità. Un conto è essere licenziati, un altro dimettersi. Sono stato sempre io ad andarmene. L’unico esonero proprio a Palermo. Zamparini mi chiese di allenare la prima squadra. Come rifiutare? Ma sapevo che sarebbe tornato Guidolin. L’anno dopo mi hanno richiamato nella Primavera. E siamo diventati campioni d’Italia. Sarò l’allenatore più scarso del mondo, però chi parla del sottoscritto controlli prima il curriculum: a parte la prima categoria e la promozione, ho fatto la D, la Lega Pro, la B, la A, il secondo, la Primavera, l’under 17. Sono trasparente sulle mie cose, a costo di lasciare soldi e mangiare pane e cipolla. E ora, non mi importa chi siamo e da dove veniamo. C’è da conquistare la promozione e da levarsi il vestito bello per indossare quello della squadra grintosa, cattiva, concreta, che sa soffrire e poi vincere le partite con qualità».