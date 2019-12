L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla media voti dei calciatori del Palermo nel girone d’andata. Santana ha avuto la media più alta, nonostante abbia giocato la metà delle partite. A completare il podio Felici e Pelagotti. La media-voto di Santana è pari a 6,38. La migliore prestazione è quella contro il Licata. Soltanto un centesimo di punto in meno (media-voto 6,37) per Felici, che ha stupito guadagnandosi le attenzioni di tutti. A completare il podio Pelagotti (media-voto 6,28): ingaggio azzeccato. Il suo prezioso contributo è stato visibile specie in trasferta, dove il Palermo ha incassato un autogol a Biancavilla. Tra gli under bene Kraja (quinto con una media-voto di 6,23) e Doda (6,18). A ridosso del podio c’è Crivello: solo un’insufficienza per lui. Appena al di sopra del 6, alcuni dei big come Ricciardi e Martinelli. Sotto la sufficienza Lancini (5,96): ad abbassare la sua media il rosso rimediato contro l’Acireale.