L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Il tecnico sa che, nonostante il passo falso, dal match di sabato sono emerse anche note positive («Il gol del 2-3 paradossalmente ha spostato l’inerzia dalla nostra parte e dispiace non avere raggiunto un pareggio che complessivamente poteva anche essere meritato») ed è consapevole anche del fatto che, complice ovviamente il mercato, sta per nascere di fatto un nuovo Palermo.

Oltre a Saric, tenendo conto sempre della questione liste (con Segre e Mateju l’elenco dei 18 Over in questo momento non ha slot liberi), dovrebbe arrivare un vice-Brunori. Meno probabile l’inserimento di un sesto centrocampista anche in virtù della duttilità di diversi giocatori in organico che pur essendo deputati alla fase offensiva sono adattabili in mediana.