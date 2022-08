L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Zero punti sul campo ma un centrocampista in più. La gara interna persa contro l’Ascoli non lascia solo delusione e amarezza. I rosanero, ancora in rodaggio, possono consolarsi con l’arrivo di Dario Saric (25). Ha avuto esito positivo l’incontro avvenuto sabato tra le due dirigenze. Gli operatori di mercato del club di viale del Fante hanno sfruttato la coincidenza della partita per fare con i colleghi bianconeri un punto della situazione e dare l’impulso decisivo alla trattativa.

Il nazionale bosniaco, rimasto in panchina due giorni fa al “Barbera”, oggi sarà un giocatore del Palermo dopo le visite mediche a Roma. Alzando l’offerta iniziale di 1,5 milioni il tandem Rinaudo-Zavagno si è avvicinato ulteriormente alle richieste dell’Ascoli e, venuta meno la concorrenza di un paio di club di A (Cremonese e soprattutto Sampdoria) ha creato i presupposti per la fumata bianca. E anche se manca ancora l’ufficialità l’operazione è in dirittura d’arrivo: al club marchigiano andranno circa 1,6 milioni, più 150 mila euro di bonus. E il giocatore firmerà un quadriennale.