L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

La Juve Stabia sonda il mercato degli attaccanti: piacciono Dardan Vuthaj (26), nella passata stagione con il Novara dove ha conquistato la promozione dalla D alla C, e Youssouph Cheikh Sylla (24) del Pordenone, ex Piacenza. La Turris potrebbe assicurarsi l’attaccante Riccardo Maniero (34) dell’Avellino. Il Monopoli attende sviluppi dalla trattativa avviata con il Bari per il centrocampista Carlo De Risio (31), durante la seconda parte della scorsa stagione al Pescara.

La Turris ha esonerato Max Canzi : Raffaele e Scienza in pole per la panchina. L’Audace Cerignola concorre per l’attaccante Gabriele Bernardotto (25) dell’Avellino, nell’ultimo campionato con il Teramo, ex Vibonese. Il Pescara sarebbe ormai a un passo dal difensore Riccardo Brosco (31) del Vicenza, già con la squadra abruzzese in B fra il 2011 e il 2012, oltre 350 presenze nel torneo cadetto, ex Triestina, Ternana, Latina, Carpi e Ascoli: per il ruolo di centrocampista si pensa invece a Luca Palmiero (26) del Napoli, la scorsa stagione in prestito al Cosenza, ex Pescara in B dal 2019 al 2020, Vincenzo Garofalo (23) del Brescia, nell’ultimo biennio con il Foggia, e Antonis Siatounis (20) del Monza, scuola Sampdoria. L’Ancona potrebbe avere il difensore centrale Riccardo Cargnelutti (23) dal Potenza, giovanili Roma, ex Modena e Fano.

La Lucchese in corsa per l’esterno Giovanni Bruzzaniti (21) del Crotone, ex Pro Vercelli, e il centravanti Mario Ravasio (24), che ha militato tra le fila dell’AlbinoLeffe. Al Fiorenzuola il centrocampista Enrico Di Gesù (20) dalla Primavera del Milan. L’Alessandria vorrebbe l’esterno sinistro Mattia Capoferri (21) e l’attaccante Giuseppe Ambrosino (18) che arriverebbero in prestito, rispettivamente, da Brescia e Napoli. In casa Catanzaro sfuma il croato Mario Situm (30), esterno destro, che dovrebbe tornare a giocare in patria, così il ds Magalini riprende i contatti col centrocampista sloveno Enej Jelenic (29), svincolatosi dal Padova e in trattative anche con l’Entella.