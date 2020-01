L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie C. Ecco quanto riportato: “Il Catania conferma la volontà di dare via libera ai giocatori con richieste di mercato. E uno dei più gettonati, fra quanti rimasti dopo la partenza di Ciccio Lodi verso Trieste, c’è Matteo Di Piazza (31), per il quale si è fatto avanti il Catanzaro. Affare possibile e gradito anche dall’attaccante. A proposito del Catanzaro, risoluzione consensuale del contratto con il difensore Giuseppe Figliomeni (32). La Sambenedettese ha messo gli occhi sul centrocampista Nicols Izzillo (25) del Pisa. Il club toscano, in realtà. Ha chiesto come contropartita tecnica il difensore Andrea Gemignani, ma la Samb non è propensa a privarsene, quindi l’affare (se) si farà avverrà senza scambi. Intanto è tornato l’entusiasmo dopo la stoica (gara conclusa in 9 uomini) vittoria esterna di Trieste e la società marchigiana sta mettendo in vendita contemporaneamente i biglietti per i due derby interni consecutivi contro Vis Pesaro e Fano. La Pianese cerca rinforzi per la difesa e in maglia bianconera potrebbe arrivare l’esterno Hamza El Kaouakibi (21), in uscita da Piacenza. Il giocatore, ex Pistoiese, è di proprietà del Bologna e potrebbe arrivare in prestito alla Pianese proprio dai rossoblù emiliani.

ALTRE TRATTATIVE. La FeralpiSalò rinforza la difesa con l’ingaggio a titolo definitivo di Davide Vitturini (23). Il difensore Adriano Cavucci (18) è rientrato alla Paganese dopo il prestito al Savoia (Serie D, girone I). Il Picerno ha ceduto in prestito al Gladiator (Serie D, girone H) il portiere Antonino Fusco (20). Inoltre risolto con il Venezia il prestito del difensore Edoardo Soldati A Teramo potrebbe rimanere Martignago (28) mentre resta in partenza Cianci (23). Anche il giovane Minelli (22) sarà ceduto. Andrea Arrigoni (31) finito in panchina nell’ultimo turno non è più intoccabile. In entrata per l’attacco si guarda a Nicola Citro (30) del Frosinone. A Gubbio il diesse Giammarioli punta due obiettivi per l’attacco: Andrea Cisco (22) del Sassuolo, pronto a rientrare dal prestito al Pescara, e Benjamin Mokulu (31) dal Padova. Per la fascia destra resta in auge la pista che conduce a Matteo Brumat (25). Non ha grande necessità di fare mercato la Reggiana, ma intanto il diesse Tosi rimane attento in cerca di qualche affare a buon prezzo: piace Giacomo Tulli (32) del Trapani, inseguito da diversi club di Serie C”.