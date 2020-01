L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Anticipato nella giornata di lunedì, la conferma del trasferimento dal Lecce al Frosinone di Andrea Tabanelli (29) è arrivata nella giornata di ieri quando il centrocampista, tra i protagonisti del ritorno in A dei salentini, si è legato al club del presidente Stirpe sino al 2022. L’industriale frusinate, impegnato in questi giorni all’estero per il ruolo che svolge all’interno di Confindustria, ha provato ad alimentare il desiderio di portare a Frosinone anche l’attaccante Massimo Coda (31) a scadenza con il Benevento che in passato ha più volte chiesto informazioni su Marcello Trotta (27), l’attaccante casertano accostato all’Ascoli nell’ambito di un’operazione che avrebbe portato Matteo Ardemagni (32) in giallazzurro. Ma Coda è intenzionato a chiudere con la Strega in A per ricominciare in B con il Monza che gli ha già offerto un contratto importante per i prossimi anni. Ecco perché i tentativi dei ciociari rischiano di non avere gli effetti sperati. Qualsiasi affare finalizzato a rinforzare il reparto offensivo di Nesta non potrà, comunque, prescindere dalla cessione di Nicola Citro (30) che è stato richiesto dal Teramo in C ma che vorrebbe non scendere di categoria. In uscita, è da segnalare che il direttore sportivo dell’Aek Atene ha chiesto informazioni al ds Ernesto Salvini relativamente alla posizione del difensore Luka Krajnc (25), nazionale sloveno entrato anche in un’altra ipotesi di scambio con il Benevento per l’attaccante Samuel Armenteros (29), poi mai decollata. Tanto che i sanniti valutano in queste ore Vasco Regini (29) in alternativa al rumeno Alin Tosca (28), mentre da Parma filtrano indiscrezioni di una disponibilità a trasferirsi anche in Serie B in un club ambizioso anche di Simone Iacoponi (32). Il ds Foggia ha comunque chiarito che per un rinforzo nel reparto arretrato di Inzaghi «dovranno verificarsi le giuste condizioni». ALTRI AFFARI. Ai dettagli finali la trattativa con il belga Stephane Omeonga (24) che sarà il primo acquisto del Cosenza del mercato invernale. Il ds Trinchera lo ha strappato alla concorrenza di Venezia e Livorno. Il centrocampista dovrebbe essere già oggi in città. Arriva in prestito dal Genoa, proprietaria del cartellino dopo la parentesi con la maglia del Grifone nella scorsa stagione e nel Cercle Brugge successivamente. Braglia ora aspetta, sempre via Genoa, l’accordo per Raul Asencio (23), attaccante tornato al club ligure dal Pisa e inseguito anche dal Pescara. A proposito dei toscani, è imminente la cessione ufficiale alla del giorno iSalernitana del difensore centrale Ramzi Aya (29). Ieri a Salerno è arrivato l’esterno sinistro Felipe Curcio (26), che ha rescisso il contratto col Brescia ed ha firmato con il club granata sino al 2022. Curcio ha sostenuto le visite mediche, ha cercato casa ed oggi farà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Il direttore sportivo Fabiani lavora a fari spenti per cercare un centrocampista esperto. Resta vivo l’interesse per Luca Mora (31) dello Spezia. Piace Nikola Ninkovic (25) dell’Ascoli. In uscita c’è Marco Firenze (26). Il jolly Sedrick Kalombo (24) è destinato all’Avellino. Dalla società irpina potrebbe arrivare il terzino sinistro Fabiano Parisi (19), di cui Ezio Capuano dice un gran bene. Tolto dal mercato Walter Lopez (34), ma l’arrivo di Felipe Curcio sulla sinistra restringe gli spazi per l’ex terzino del Benevento. La possibile cessione di Lamin Jallow (24), che piace alla Lazio (che potrebbe lasciarlo inprestito a Salerno fino a giugno) ed a mezza serie B (ma ha richieste anche in Spagna ed in Arabia), potrebbe portare nelle casse della Salernitana quel capitale necessario per un’operazione onerosa. Toccherebbe poi a Fabiani individuare l’attaccante giusto. L’Ascoli ieri ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo al Frosinone del terzino sinistro Salvatore D’Elia (30), avversario al “Del Duca” con la maglia gialloblù il prossimo 26 gennaio. Per la sostituzione di D’Elia sono in lizza tre giovanissimi: Alessandro Tripardelli (21) e Leonardo Sernicola (20) del Sassuolo e Luca Ranieri (20) della Fiorentina. Prosegue anche la trattativa con il Brescia per il centrocampista offensivo Leonardo Morosini (24). Resta viva la trattativa per il portiere Ivan Lanni (30) alla Juve Stabia, ma l’Ascoli preferirebbe per sostituirlo il bresciano Enrico Alfonso (32)”.