L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Manca soltanto l’ultimo tassello, formale, per il trasferimento di Riccardo Saponara (28 anni) al Lecce dalla Fiorentina via Genoa. Le diplomazie dei due club hanno lavorato per cancellare le piccole sbavature che si erano venute creando dall’estate ad oggi e si aspetta solo la fumata bianca. Il club salentino è scatenato. Nel mirino, per rafforzare il centrocampo è tornato Artur Ionita (29) dal Cagliari: la missione è quella di garantire a Liverani la giusta solidità in fase di impostazione, ma in caso di difficoltà è già pronta anche la carta di riserva, che porta dritto a Mehdi Bourabia (28) del Sassuolo. In questo caso, è però tutto legato alla quanto mai probabile partenza di Alfred Duncan (26) verso la Fiorentina: perché la doppia cessione nello stesso reparto, in casa neroverde, al momento non è contemplata. In difesa, si punta sempre Koffi Djidji (27) del Torino, ma attenzione ai possibili outsider. In uscita Andrea Tabanelli (29), mezzala, va al Frosinone in serie B.

DAL SASSUOLO ALLA SAMP. Il Sassuolo insidia il Parma per Gianluca Caprari (26): è lui il primo obiettivo del club di De Zerbi. Rischia di diventare un’asta al rialzo. Jason Murillo (27) è volato dalla Sampdoria in Spagna: si trasferirà al Celta Vigo in prestito di sei mesi con diritto di riscatto a 16 milioni. Per Lorenzo Tonelli (29) si continua a lavorare per cercare di chiudere a stretto giro di tempo, magari davvero entro il fine settimana. Jawad El Yamiq (27), del Genoa, invece ha rifiutato il passaggio al Wydad Casablanca, club massima divisione marocchina.

MOSSE SPAL. La Spal ha chiesto Iago Falque al Torino (30) ed è coi granata che si punta ad una maxi-operazione, col coinvolgimento di Kevin Bonifazi (23), per cui si tornerà a sedere ad un tavolo nella giornata di oggi. L’offerta è stata fatta, 11 milioni per il riscatto obbligatorio, ma condizionato dalla permanenza in A.

ATALANTA-GHIGLIONE. L’Atalanta ha messo nel mirino Paolo Ghiglione (22), terzino destro del Genoa che fin qui si è inventato 5 assist in 16 partite: si punta a chiudere nelle prossime ore. Il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Borini (28) in prestito per sei mesi dal Milan: ha scelto la maglia numero 16, mentre Daniel Bessa (27), centrocampista, è passato dal Verona al Goias, in Brasile. Intanto, su Marash Kumbulla (19) è sfida internazionale: sulle sue tracce ci sono anche Chelsea, Manchester United e Lipsia, oltre alle big del calcio italiano. Ignacio Pussetto (24), che porterà in dote circa 8 milioni di euro, è passato dall’Udinese al Watford. Il Brescia, che non smesse di sognare Miha Zajc (25) del Fenerbahce, ha messo nel mirino anche Davide Frattesi (20), di proprietà del Sassuolo ed oggi in prestito a Empoli”.