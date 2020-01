L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Savanarola, capitano dell’Acireale: «Essere il capitano della squadra per cui tifi – ha osservato Savanarola – è motivo d’orgoglio. Difendere e rappresentare in campo la propria squadra, i propri colori e valori della propria società e della propria città è una responsabilità importante, ma anche un modo per essere fieri di ciò che si sta facendo. Acireale è grande e rappresenta la storia, soprattutto per me che ho ricordi bellissimi di annate quando ero dall’altra parte del campo oppure dentro a fare il raccattapalle, emozioni che ad oggi rivivo ogni volta che entro il quel rettangolo verde. Nonostante la penalizzazione che ormai è cosa fatta e non bisogna più pensarci – ha aggiunto l’attaccante granata – l’Acireale deve continuare a fare ciò che ha fatto nel girone d’andata, cambiando la mentalità e capendo che ad oggi la priorità sarà salvarsi prima possibile, senza precludersi il fatto che abbiamo alla nostra portata il discorso playoff, un aspetto che non deve essere un assillo ma che anche con tutti i punti che ci sono stati tolti resta un possibile obiettivo da poter raggiungere. Siamo contenti del nostro andamento, ma non bisogna accontentarsi bisogna lavorare sodo e dare sempre di più, secondo il percorso che abbiamo intrapreso con il sostegno del nostro splendido pubblico».