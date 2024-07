Corriere dello Sport: “Monza-Genoa per Cabral. Colombo all’Empoli. Le trattative del giorno in Serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Dopo una lunga trattativa, fatta di rilanci e avvicinamenti, l’accordo tra Ivan Ilic (23) e lo Zenit appare davvero ad un passo. Con in tasca l’intesa con il Torino sui 25 milioni di euro, il club russo ha infatti effettuato un pressing incessante sul centrocampista serbo, che per lasciare l’Italia ha chiesto un ingaggio sui 3,5 milioni di euro, i russi erano partiti da 2,5 ma poi hanno cercato di accontentare il giocatore. I granata lavorano poi per rafforzare la difesa e in cima alla lista c’è sempre lui, Saul Coco (25) del Las Palmas. L’affare procede spedito, si respira fiducia attorno al buon esito dell’operazione, tanto che già questa settimana si potrebbe arrivare ad una chiusura sui 6 milioni di euro.

ALTRI TRE COLPI. Il Como è sempre scatenato. Ieri Pepe Reina (41) è stato immortalato con la maglia dei lariani, mentre la definizione dell’accordo con Pau Lopez (29) è attesa in settimana. Questi saranno anche i giorni della formalizzazione del contratto di Raphael Varane (31), in parola con la società neopromossa per un biennale e atteso in Italia proprio per sistemare gli ultimi dettagli. Per oggi, invece, è fissato l’appuntamento con il Real Betis: al centro dei discorsi ovviamente il futuro di Rodri Sanchez (24), obiettivo caldissimo di Cesc Fabregas e del club azzurro. Si tratta di un affare sui 6 milioni di euro.

OFFERTE PER RAMADANI. Ultimata la cessione di Marin Pongracic (26) al Rennes per circa 14 milioni di euro più bonus, nelle prossime settimane potrebbero arrivare anche delle proposte per il centrocampista Ylber Ramadani (28). Tra i protagonisti assoluti della cavalcata del Lecce, l’albanese ha da poco cambiato agente affidandosi a Fali Ramadani, che è sempre molto attivo in Inghilterra, dove ci sarebbero già due società interessate alle prestazioni del giocatore valutato sui 20 milioni di euro. Un altro calciatore seguito da Ramadani è Luka Romero (19), pallino del Como, ma da quanto trapela ora in pole ci sono alcuni club spagnoli. Il Milan, da parte sua, dovrà comunicare ai protagonisti dell’affare se vuole realizzare un’altra cessione in prestito o a titolo definitivo. Sono anche le ore degli altri attaccanti. Già da alcuni giorni Arthur Cabral (26), ex Fiorentina, è stato infatti messo sul mercato dal Benfica e, di conseguenza, offerto anche a delle società di A come Monza e Genoa.

DOPPIETTA EMPOLI. A proposito, dopo Sebastiano Esposito (22), l’Empoli aspetta anche Lorenzo Colombo (22): la formula è quella del prestito secco. Intanto, va ancora definito il futuro di Matteo Cancellieri (22). Si sta impegnando molto in ritiro agli ordini di Marco Baroni, ma in attesa di una valutazione complessiva da parte dell’allenatore biancoceleste, sono partiti dei ragionamenti sulle squadre interessate. E parliamo del Venezia, del Parma e del Genoa. Infine l’Empoli continua a trattare il nuovo portiere per il post Elia Caprile (22). Il preferito, e il più vicino, resta l’olandese Maarten Paes (26), ma piace molto anche Adrian Semper (26) del Como, per il quale va sfidato il Cagliari di Davide Nicola.