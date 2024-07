Il Secolo: “Operazione di mercato Spezia-Palermo, cambiano le cifre dell’affare”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sull’affare Nikolaou tra Spezia e Palermo.

Il greco passa ai rosanero siciliani a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro ed è già in ritiro con la squadra di Dionisi, che fino al 20 luglio prossimo si trova a Livigno. Ha espletato le visite mediche allo J Medical di Torino. Anche Soleri e Aurelio sono da qualche giorno ai margini del Comunale di Follo; il primo passa allo Spezia per 1,5 milioni, mentre Aurelio è in prestito con diritto di riscatto, per una cifra inferiore ai 600 mila euro supposti. Il conguaglio a favore della società bianca è di circa 500 mila euro. Un’operazione che crea plusvalenze per tutti. Oggi alla ripresa, i due nuovi saranno a completa disposizione del tecnico D’Angelo e del suo staff.