Corriere dello Sport: “Cosenza-Caligara, intesa per Alvini. La Reggiana chiede Stulac al Palermo. Le trattative del giorno in Serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il Cosenza continua a lavorare per Fabrizio Caligara (24), il centrocampista di Borgomanero che intanto è stato convocato per il raduno dell’Ascoli. Fra domani e mercoledì firmerà con il club calabrese con cui potrà continuare a giocare in B. Le due società devono risolvere le ultime questioni economiche e il calciatore aspetta soltanto l’ok per unirsi al gruppo di Massimiliano Alvini e rinforzare ulteriormente un centrocampo che ha già visto l’arrivo di Kouan. Sono diversi i contatti inbattuti dal direttore sportivo Gennaro Delvecchio e che lasciano intendere la volontà del Cosenza di dare una rilettura approfondita alla rosa (già 6 acquisti: anche Baldi, Dalle Mura, Begheldo, Rizzo Pinna e Cierro), malgrado il 9° posto della passata stagione. E continuano anche le trattative che riguardano Gennaro Tutino, il gioiello dell’attaccante Giuliano riscattato dal presidente to Ciarascia da sempre nel mirino di club di A. Intanto si attende la chiusura di importanti negoziati. Le ha svolto la prima doppia seduta, oggi si replica.

ALTRI AFFARI. Nuovo obiettivo per la porta in casa dello Spezia che apre alla pista che porta al colombiano Devis Vásquez (26), nell’ultima stagione all’Ascoli ma di proprietà del Milan. Intanto saluta l’Italia Jeroen Zoet (33) che torna in Olanda dove potrebbe firmare per l’AZ. Ai saluti anche il capocannoniere Dimitris Nikolaou (25) che giocherà nel Palermo. Tra oggi e domani sarà ufficializzato il ritorno dall’Inter dell’attaccante Francesco Pio Esposito (19). Il Modena ha comunicato al difensore Shoady Oukhadda (25), al centrocampista Mario Gargiulo (28) di non fare parte del progetto. I due non sono saliti ieri con il resto della truppa a Fanano per il ritiro di due settimane in altura. Entrambi, pertanto, sono sul mercato.

AFFARE MAITA. Il Cesena per il centrocampo tratta Mattia Maita (29) del Bari e Federico Zuccon (21) rientrato dal Cosenza all’Atalanta, e vuole il terzino sinistro Alessandro Tripaldelli (25) della Spal. Messo sotto contratto il portiere Giulio Veliąj (19) e il terzino sinistro Enea Pitti (19) promossi dalla Primavera. Lorenzo Marchetti, 30 anni, ex Spal, è il nuovo addetto stampa al posto del 27enne Luca Pocordiglio, infine, per la scomparsa di Gabriele “Ugo” Angeli, storico magazziniere. Galio Mirko Antonucci (25), che lo Spezia vorrebbe cedere a titolo definitivo ed è corteggiato da Cesena e Reggiana. Pressing della Reggiana sulla Fiorentina per il prestito dei difensori Lorenzo Lucchesi (21), rientrato dalla Ternana, e Pietro Comuzzo (19) della Primavera. Chiesto al Palermo il centrocampista sloveno Leo Stulac (29). La Regia dà in prestito alla Torres in C1 l’attaccante Momo Varèla (26) ma solo dopo il prolungamento.