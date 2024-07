Corriere dello Sport: “Nikolaou Bunker Palermo. Ora Henry e Pierozzi, Dionisi: «Squadra da completare»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

Nikolaou e Henry: Nuovi Acquisti per il Palermo

Dimitrios Nikolaou (25) è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il difensore arriva dallo Spezia a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Oltre al centrale greco, che questa mattina verrà presentato alla stampa, anche Thomas Henry (29) è a Livigno. L’attaccante francese, acquistato dal Verona in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ha raggiunto la Valtellina nella tarda serata di sabato e ora attende solo l’ufficialità del trasferimento per sostenere la prima seduta con la sua nuova squadra.

Giocatori Strutturati

Il ds De Sanctis ha dichiarato recentemente che avrebbe cercato di ingaggiare giocatori in grado di migliorare il gruppo dal punto di vista della fisicità. E così è stato: Nikolaou e Henry portano centimetri, struttura e anche mentalità. Il greco sa cosa significa essere un leader, status acquisito nel 2022 quando fu uno dei punti di riferimento dello Spezia guidato da Motta, che conquistò la salvezza in Serie A. Anche nella scorsa stagione, le sue doti di trascinatore sono state preziose per la squadra di D’Angelo, che riuscì a evitare la retrocessione in extremis. Il carattere fa parte anche del DNA di Henry. L’attaccante francese vorrà ritagliarsi uno spazio importante, a prescindere dagli sviluppi legati al futuro di Brunori, e tornare a giocare con continuità. Nella scorsa stagione, pur avendo recuperato da una lesione del crociato anteriore del ginocchio destro rimediata nel gennaio 2023, con 3 gol in 18 presenze non ha lasciato un segno indelebile.

Altri Movimenti

Il prossimo arrivo a Livigno dovrebbe essere Niccolò Pierozzi (22), terzino destro in uscita dalla Fiorentina. Alcuni dettagli devono ancora essere definiti, ma l’operazione tra il Palermo e i viola è ormai conclusa. È attesa la fumata bianca nei prossimi giorni. Per la fascia sinistra, rimane valida l’opzione Lorenzo Carissoni (27) del Cittadella, e per quanto riguarda i centrali, un’uscita potrebbe favorire un altro movimento in entrata. La pista più calda porta a Federico Ceccherini (32), difensore del Verona, che ha ricevuto diverse offerte ma avrebbe messo il Palermo in cima alle sue preferenze.

Il ds De Sanctis rimane vigile su tutti i fronti: «La qualità c’è ma il gruppo va completato – ha dichiarato il tecnico Dionisi al termine del test con la Rappresentativa LND Sondrio – mi è piaciuto lo spirito di squadra, che ci servirà in un campionato in cui inevitabilmente ci saranno anche momenti difficili». I rosanero ieri hanno usufruito di un giorno di riposo e torneranno ad allenarsi questa mattina. In ritiro è arrivato anche il terzino sinistro Devetak, tornato alla base dopo la stagione in prestito con diritto di riscatto ai croati dell’Istra 1961.