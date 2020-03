L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole del ds della Lazio. Igli Tare non è un presidente, è un direttore sportivo. Non si considera la persona adatta per parlare di tematiche legate al futuro del calcio italiano, ai rischi che correrà se il campionato non ricomincerà: «Oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti televisivi, senza ricavi si arriverà al collasso». Ma il diesse della Lazio non s’è sottratto all’intervista richiesta dal canale televisivo tedesco Sport 1. Ha risposto a tutte le domande, anche alle più scomode. Tare ha parlato dell’Italia definendolo «il nostro Paese», ritiene «un’ingiustizia» lo stop del campionato: «Deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi». Il dramma coronavirus l’ha paragonato ad un «horror». La Lazio freme per tornare in campo nei limiti del consentito: «I giocatori non attendono altro, aspettano solo il momento in cui possa tornare la normalità anche all’interno del club…». La Lazio da scudetto, prima o dopo, tornerà: «Cercheremo di riprendere da dove avevamo finito». La ripresa degli allenamenti, differenziati e non, sarà valutata in settimana in base alle disposizioni governative e ai confronti in Lega. Intanto ecco l’intervista integrale concessa da Tare in Germania. Direttore Tare, come sta lei e come sta la sua famiglia? «Nonostante la situazione catastrofica che vive il Paese io e la mia famiglia stiamo bene. Per fortuna nessuno di noi è stato infettato dal virus». Si pensa all’annullamento della serie A, è d’accordo con questa ipotesi? «No, la stagione deve essere terminata. Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per deciderne la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto». Quanto sono state brutte le ultime settimane per lei? «Estremamente brutte. All’inizio tutti prendevamo il problema alla leggera, poi il virus si è diffuso velocemente. In Italia ne siamo diventati sempre più consapevoli dopo aver visto i primi numeri. La situazione è diventata sempre più difficile. Stiamo parlando di una guerra. Vedere i camion militari trasportare le bare ti sciocca, ti lascia senza parole. E i numeri che vengono aggiunti ogni giorno sono terrificanti. E’ un disastro per l’intero Paese». Sono morte tante persone, anche molti medici. Come protegge se stesso e la sua famiglia dal coronavirus? «Siamo chiusi in casa da tre settimane, si può soltanto uscire per andare a fare la spesa o per recarsi in farmacia. Negli altri momenti della giornata siamo in quarantena. Stiamo cercando di seguire i provvedimenti presi dal Governo, sono state decisioni importanti per poter tornare a sperare in una normalità per il nostro Paese. Preghiamo per questo». Conosce qualcuno che è risultato positivo? «No, nessuno. Ma ho amici che hanno già perso i loro genitori per il virus» Molti club in Italia potrebbero fallire. Quanto è grande questa paura nella Lega di Serie A? «Per il calcio italiano fermarsi qui sarebbe un disastro. Proveremo ad evitare che questo accada con tutta la nostra forza affinché si continui la stagione. Nel calcio italiano oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti televisivi, se questi ricavi non dovessero esserci, ciò porterebbe al collasso».