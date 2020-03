L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della situazione dei calciatori. Sì al taglio degli stipendi, ma l’importante è tornare a giocare. Se da un lato è stata spostata ad oggi la conference call tra i vertici della Lega Serie A (il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo) e dell’Aic (il presidente Tommasi e il vice Calcagno) – si legge -, nel corso delle riunioni di ieri l’associazione dei calciatori ha espresso un’idea molto chiara su questa stagione che va conclusa anche scendendo in campo d’estate. Non farlo sarebbe un danno gravissimo, soprattutto per i giocatori delle categorie inferiori, ma anche per gli altri. La posizione dell’Aic, dunque, è molto più vicina a quella della Figc e della Lega, che stanno studiando tutte le ipotesi per ripartire, rispetto a quella di una parte dei club di A, più orientati verso… l’archiviazione del 2019-20. Con grande responsabilità i calciatori hanno confermato, attraverso un documento diffuso ieri sera, «di essere pronti a fare la propria parte» in questo momento di diffi coltà. Come detto, i giocatori «dalla Serie A ai dilettanti» hanno espresso «l’auspicio, in presenza delle condizioni di sicurezza, di poter portare a termine la stagione, anche superando la data del 30 giugno». Il tutto però con delle tutele dal punto di vista medico: «Le condizioni di ripresa dell’attività dovranno avvenire in condizioni di approfondito controllo medico e rispettando tutte le indicazioni che verranno fornite dai medici». E’ stato, comunque, preso in considerazione anche lo scenario più negativo ovvero quello della mancata ripresa dell’annata. «In questo caso saremo senz’altro partecipi della situazione e sappiamo che dovremo svolgere la nostra parte. Anche se all’interno delle varie categorie le esigenze sono diverse, tutti concordano sull’obiettivo di tutelare le posizioni delle categorie più in diffi coltà come il mondo dei dilettanti, quello femminile e i redditi più bassi delle serie inferiori». L’idea è quella già nota «la costituzione di un fondo assistenziale destinato al sostentamento di queste situazioni di precarietà». A questo dovranno partecipare tutte le parti in causa, dalla Figc alle Leghe passando per l’Aic, e una percentuale degli stipendi “tagliati” ai giocatori dovrà fi nire nel fondo che eventualmente sarà utilizzato anche in futuro, sempre per i calciatori che guadagnano meno. Questi ultimi, grazie alla richiesta della cassa integrazione presentata dalla Figc all’esecutivo, potrebbero essere aiutati anche con la cassa integrazione dal governo. E’ chiaro che l’indicazione emersa ieri prima dal consiglio direttivo dell’Aic (tra gli altri presenti Chiellini e Acerbi) e poi dai rappresentanti dell’Aic di tutte e 20 le formazioni di Serie A (collegati tanto per fare qualche esempio c’erano Chiellini, Acerbi, Pazzini, Gastaldello, Pazzini, Ranocchia, Bonaventura, Meret, Gollini e Lorenzo Pellegrini) un peso lo avrà: i giocatori vogliono andare avanti e, pur lavorando nelle loro case, aspettano solo di poter tornare in campo. Quanto al taglio degli stipendi, Chiellini ha spiegato la linea attuata dalla Juventus con la rinuncia a una mensilità (non marzo perché quella tra partite, allenamenti e quarantena è “maturata”; idem per le altre formazioni in isolamento domiciliare) e lo slittamento del pagamento di tre mesi al 2020-21. Una formula del genere, anche se comporterebbe in caso di mancata ripresa del torneo di non riscuotere più uno stipendio fi no alla prossima stagione, ha riscosso parecchi consensi tra i rappresentanti Aic della A. Motivo? Le perdite sarebbero minori rispetto all’emissione di un provvedimento di taglio dei salari da parte del governo: ipotesi non semplice, ma se ci fosse una chiusura anticipata della stagione chissà… La formula-Juventus potrebbe essere replicata a breve visto che altri club hanno già chiamato i loro tesserati a un tavolo. Potrebbe succedere al Cagliari, ma nelle prossime ore/giorni anche ad altre società. Ieri, infi ne, la Lega ha inviato il documento nel quale i club chiedono il “congelamento” degli stipendi fi no alla fi ne della situazione emergenziale. Il riferimento chiaramente è alla mensilità di marzo, la prima dopo l’esplosione del coronavirus. Un modo per tutelarsi in vista dei pagamenti degli stipendi che slitteranno e che dunque avrebbero portato secondo il regolamento della Figc, a penalizzazioni e allo svincolo dei tesserati. I giocatori non hanno mostrato problemi a spostare più in là la scadenza, ma chiaramente si aspettano che i club che non hanno pagato gennaio e febbraio lo facciano a breve prima di congelare la situaizone maturata dopo Covid-19.