L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, parla della situazione legata allo stop del calcio per l’emergenza. L’Uefa va avanti e sfida il coronavirus. La salute dei calciatori, di tutte le persone che lavorano nel mondo del pallone e dei tifosi resta la priorità, ma a Nyon la linea è chiara: non si smette di programmare la ripartenza, perché la stagione 2019-20 va conclusa. Anche adesso che il Covid-19 infuria più o meno ovunque nel Vecchio Continente. Ceferin e i suoi uomini non hanno nessuna intenzione di arrendersi, di alzare bandiera bianca di fronte a questo nemico subdolo. Meglio preparare la rinascita confidando che la malattia piano piano regredisca. Si andrà avanti ben oltre il 30 giugno (la Fifa sta lavorando al nulla osta per allungare tutti i contratti dei giocatori), anche a costo di giocare sempre di sera e con il caldo. Sarà calcio d’estate come quello che in passato i tifosi vedevano a luglio-agosto, ovvero l’International Champions Cup tra Cina e Stati Uniti. Stavolta invece in palio ci saranno i tre punti “veri” e dei trofei. Il messaggio sarà lanciato chiaramente domani quando all’ora di pranzo si riuniranno, insieme ai rappresentanti di Uefa, Eca e Fifpro, i segretari generali delle Federazioni (per l’Italia ci sarà Marco Brunelli). La riunione è stata indetta da Ceferin per fare il punto della situazione. Visto che il “picco” del contagio non c’è ancora stato in nessun Paese, non sarà annunciata una data in cui riprenderanno i vari campionati né tanto meno sarà svelato il futuro di Champions ed Europa League (con le date delle relative fi nali). La Uefa piuttosto procederà ad illustrare alcuni scenari che sono stati messi a punto e sui quali si continuerà a lavorare, tanto è vero che dopo questo meeting è in programma (nel pomeriggio) una nuova riunione del gruppo che si occupa dei calendari. Siamo al “working in progress” senza sosta. La riunione di domani archivierà le opzioni più ottimistiche ovvero quelle che due settimane fa erano state fatte sperando che il coronavirus non avrebbe dilagato. Dunque azzerate le possibilità di riprendere a metà aprile, subito dopo Pasqua per intenderci. Sul tavolo fi niranno altri tre scenari che sono stati disegnati in questi 15 giorni: il migliore prevede la ripartenza a metà maggio (16-17), un secondo definito “di buon senso” tra fine maggio (31) e inizio giugno (3), un terzo “molto ritardato” con il via entro la fi ne di giugno. Senza specifi care se il 14 o più in là, fi no al 28. Un’annotazione a margine: quest’ultima ipotesi è la carta… della disperazione che comporterebbe tagli nel format delle coppe europee con meno partite e magari final four. Si fi nirebbe per giocare a cavallo di ferragosto o, magari, pure la settimana successiva, ma comunque l’assegnazione dei trofei e la defi nizione sul campo dei campionati nazionali sarebbe garantita. Anche a costo di comprimere l’inizio dell’annata successiva. Il tutto al netto di accorgimenti che saranno presi con il pubblico: almeno nella prima fase delle coppe si va verso partite a porte chiuse, anche se la speranza resta quella di giocare le fi nali con gli spalti parzialmente riempiti. Da valutare se saranno giocati prima tutti i campionati nazionali e poi le coppe oppure se il calendario procederà parallelo come nel pre-coronavirus. Se si inizierà da metà giugno in poi, le chance maggiori sono per la prima soluzione. La Uefa sta inoltre maturando la convinzione che servirà un briciolo di elasticità e che bisognerà dare il via in anticipo a quelle Leghe che avranno risolto prima il problema del contagio. La Serie A in quest’ottica è più avanti delle altre e potrebbe avere una vetrina importante, essere il motore della rinascita a livello planetario. La Figc e la Lega lo sperano.