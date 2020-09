L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla della serie C. I dati demografici aggiornati allo scorso dicembre parlano chiaro: la C pesa per oltre cinque milioni di utenti.

Se si considerano le prime tre città del campionato, siamo quasi a 1,3 milioni di abitanti – scrive il quotidiano -. Palermo pesa per oltre 657 mila abitanti, Bari ne dichiara 322 mila. Il club rosanero, precipitato in serie D, e adesso in C, raccoglieva migliaia di abbonati. La passata stagione i rosanero hanno battuto il record segnato dal Bari tra i dilettanti (oltre 10 mila abbonamenti).