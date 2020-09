L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” fa il punto anche per quanto riguarda il mercato di Serie C.

Altro innesto per la Ternana, che in attesa del via libera per Falletti (tornato al Bologna) ha ottenuto Peralta dal Novara (da dove è partito Strechie, destinazione Chiasso). Il Mantova è vicino a Rosso (Pro Vercelli), la Feralpisalò insiste con il Monza per avere Morosini. Due innesti per l’Olbia: Marigosu (Cagliari) e Udoh (Pianese). Bis albanese invece per il Grosseto con Kalaj (Lazio) e Kraja (Atalanta, era a Palermo): in arrivo anche Marcianò (Monterosi). Hadziosmanovic (Samp, era a Pesaro) è della Casertana, mentre Spedalieri (Fiorentina) va al Potenza e Trasciani (Roma) al Teramo.