L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, parla del Foggia e delle ambizioni di risalita raccontate dal presidente Felleca.

«Questa non è una piazza in cui ci si può accontentare di essere approdati, la serie C è la categoria in cui la nostra società ha militato di più nella sua storia, ma noi vogliamo aprire un ciclo vincente. La serie B come obiettivo, magari non subito, proviamoci entro tre anni» – ha detto il numero uno del club -.