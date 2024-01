Corriere dello Sport: “Kean, domani visite a Madrid. La Cremonese libera Caso. Tutte le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie A.

Moise Kean domani sarà a Madrid per cominciare la sua avventura con l’Atletico, che lo ha preso in prestito oneroso: visite mediche e via, a disposizione di Simeone. E saranno visite anche per Alessio Zerbin e Matija Popovic con il Monza, ma già oggi, come peraltro da calendario, e subito dopo i due giocatori firmeranno i rispettivi contratti con la formula del prestito fino a giugno. Non solo: per l’attacco i biancorossi continuano a visionare Milan Djuric, goleador bosniaco del Verona, con cui da tempo è stato stabilito un canale diretto. Intanto, l’Hellas ha annunciato l’arrivo di Elayis Tavsan dal Nec Nijmegen e quello di Tijjani Noslin dal Fortuna Sittard: acquistato a titolo definitivo, quest’ultimo sostituirà il neo rinforzo del Napoli Cyril Ngonge.

L’Udinese non cambia programmi: per il post Nehuen Perez, il preferito della dirigenza resta Finn Van Breemen del Basilea. L’ultima offerta dei friulani, a fronte di una richiesta intorno ai 5, è sui 2,5 milioni: c’è quindi ancora una distanza ma con la cessione dell’argentino, al centro di una trattativa molto avviata con il Napoli, la proposta può aumentare e la distanza di conseguenza ridursi. Finn van Breemen era stato offerto anche al club campano nei primi giorni del calciomercato invernale. A proposito di difensori: Matteo Lovato si avvicina al Torino come sostituto di David Zima, che è richiesto dall’Amburgo in Germania. La partenza dell’ex Cagliari dovrebbe sbloccare l’arrivo di Jerome Boateng, al quale la Salernitana ha offerto un contratto fino a giugno da circa 450.000 euro.

MANOVRE A FROSINONE. Il Frosinone incassa Demba Seck dopo averlo inseguito in estate e adesso il capo dell’area tecnica Angelozzi dovrà valutare la migliore opzione per il ruolo di terzino di fascia sinistra. Davide Bartesaghi del Milan è un’opzione anche concreta ma non l’unica: Adam Masina invece perde un pò quota. Prima di un altro innesto è possibile che il club voglia fare un’uscita, in rampa di lancio c’è Giuseppe Caso che piace alla Cremonese. E a proposito dei lombardi e degli ottimi rapporti con il Frosinone, anche se David Okereke era finito in orbita Angelozzi come opzione eventuale di fine mercato per l’attacco, ieri suonavano forte sirene spagnole per il nigeriano, che piace molto al Granada.

Il Genoa ha avviato i contatti con David Ankeye, di proprietà dello Sheriff Tiraspol: l’attaccante è stato praticamente prenotato e bloccato superando una nutrita concorrenza estera, con il Galatasaray in testa. Il Cagliari valuta un innesto a centrocampo: Idrissa Touré del Pisa, scadenza di contratto giugno 2025. Pillola finale. Oggi Simone Pafundi farà le visite mediche con gli svizzeri del Losanna. La formula del trasferimento è quella del prestito di dodici mesi con opzione di acquisto fissata a 15 milioni di euro. Prima della firma con il nuovo club, il giovane attaccante ha allungato di un anno il suo contratto con l’Udinese.

