Corriere dello Sport: “Palermo, arriva Diakité. Rinaudo insiste per Caso”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e sull’imminente arrivo di Diakité.

Per rendere in un certo modo bisogna usare la testa. E il Palermo lo sta facendo molto bene. Quello realizzato sabato da Segre contro il Modena, a proposito, è il 12º gol dei rosanero in questo campionato. Si tratta di un primato. In Europa, prendendo in esame le prime due divisioni dei maggiori tornei, nessuno ha fatto meglio della compagine di Corini con questa modalità.

Lasciare il segno con i gol di testa, in ogni caso, è un pregio e il difensore Salim Diakité (23), che con la maglia della Ternana ha realizzato di testa (contro lo Spezia) uno dei tre gol siglati finora in questo torneo, potrà valorizzare ancora di più questa specificità. Il francese, impiegabile come terzino destro e come centrale, è abile anche nel gioco aereo. A breve sarà un nuovo giocatore del Palermo. Ieri ha iniziato le visite mediche e nelle prossime ore sarà in città per la firma del contratto.

E dopo Diakité? I dirigenti vedranno se e come sfruttare lo slot Over lasciato libero da Mateju, già passato allo La Spezia. Puntellare ulteriormente il reparto arretrato (col 28enne terzino destro Lorenzo Venuti del Lecce) rimane un’opzione ma, se ci sarà un altro movimento in entrata, è più probabile un intervento sul ruolo dell’esterno d’attacco. Giuseppe Caso (25) del Frosinone non è sparito dai radar. Il giocatore, tuttavia, vuole restare in A. E a proposito di fronte offensivo, Edoardo Soleri (26) a meno di clamorose novità non andrà via. Motivo per cui la trattativa per Thomas Henry (29) del Verona è congelata.