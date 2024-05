Ascoli, comunicato Ultras 1898: “Nessuno scontro all’aeroporto di Palermo. Patron non provi a passare per vittima”

In risposta ad alcune voci su presunte aggressioni a dirigenti dell’Ascoli dopo il pari contro il Palermo, Gli Ultras 1898 attraverso un comunicato hanno voluto fare chiarezza in merito a quanto accaduto.

“RIGUARDO QUANTO SUCCESSO ALL’ AEROPORTO DI PALERMO… Apprendiamo da fonti giornalistiche che qualcuno parla addirittura di “scontri in aeroporto” con i dirigenti dell’Ascoli. Nulla di tutto questo. Articoli e ricostruzioni surreali e inventate di sana pianta per vendere qualche copia in più o collezionare click. I tifosi hanno ovviamente manifestato il proprio dissenso verso una dirigenza che, ricordiamo, sta portando l’Ascoli in Serie C e ha continuato, attraverso i propri dirigenti in aeroporto, a provocare i tifosi con supponenza e arroganza urlando contro i presenti: “l’Ascoli non è vostra!”. Ora, provando a passare addirittura per vittima, il patron parla di denunce(per cosa?) senza mai farsi un esame di coscienza o un’autocritica. Non sappiamo più se ridere o piangere”.