Repubblica: “Palermo, missione sesto posto per strappare vantaggi ai playoff”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul Palermo e sulla missione di battere il Sudtirol così da assicurarsi il sesto posto in classifica e poter avere vantaggi in vista dei playoff.

Il Palermo deve vincere l’ultima partita della stagione contro il Sudtirol a Bolzano per garantirsi la sesta posizione senza dipendere dai risultati di Sampdoria e Brescia. Questa è una situazione difficile per la squadra di Mignani, che non ha vinto nelle ultime due mesi e deve affrontare una pressione enorme.

I vantaggi di finire sesti sono notevoli, come il fatto di giocare in casa il primo turno dei play-off e la possibilità di passare il turno in caso di parità dopo i tempi supplementari. Se il Palermo finisce sesto e mantiene la sua posizione attuale, incontrerà in casa la settima classificata (attualmente la Sampdoria o il Brescia, a seconda dei loro ultimi risultati) il 17 maggio.

Se vincono, si troverebbero contro la terza classificata (tra Como e Venezia) nella semifinale, con l’andata al “Barbera” e il ritorno in trasferta. Anche in questo stadio dei play-off, avere una posizione migliore in classifica può essere decisivo, dato che in caso di parità nel bilancio delle due partite, è la squadra meglio classificata a passare il turno, senza nemmeno la necessità di giocare i tempi supplementari.

Quindi, per il Palermo è fondamentale non solo vincere la prossima partita, ma anche monitorare da vicino i risultati delle sue inseguitrici per poter pianificare con certezza la sua strategia per i play-off.