Corriere dello Sport: “Nesta blocca Sampirisi. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B.

Per il centrocampista Idrissa Tourè si apre la prospettiva Cagliari. Congelato il trasferimento allo Spezia fin dopo lo scontro diretto del prossimo 27 gennaio, si è aperta la prospettiva isolana. Il Cagliari è disposto a lasciar partire l’esterno offensivo Jacopo Desogus già cercato dal Pisa in estate e la trattativa prosegue. Saltato invece il passaggio di Maxime Leverbe al Brescia per il rifiuto del difensore che preferisce tornare in Francia. Al Brescia potrebbe invece finire Andrea Barberis chiesto da Maran. In entrata torna di moda il centrocampista Lorenzo Amatucci della Fiorentina seguito anche dal Catanzaro, mentre per la difesa l’obiettivo resta Yuri Rocchetti della Cremonese.

Per Francesco Caputo dell’Empoli tutto dipende dal futuro di Vignato. Il Como potrebbe affondare il colpo per Mario Sampirisi, difensore della Reggiana che il club emiliano non vuole cedere. Il ds Goretti ha fatto capire che non sono previsti movimenti nel reparto arretrato. Andre Duarte è stato riscattato dai croati del Nogometni Klub Osijek, che già lo avevano preso in prestito dalla scorsa estate. Spostando il mirino sull’attacco, Luca Moro è tornato al Sassuolo, che ora potrebbe girarlo alla Reggiana. Si guarda con più attenzione all’eventuale partenza di Stefano Pettinari. Per la Feralpisalò c’è il bulgaro Dimo Krastev che la Fiorentina nella prima parte di stagione aveva dato in prestito al Catanzaro.

Il Cittadella sta trattando Simone Tronchin, del Vicenza. Sfumata le trattative del difensore Salim Diakité e del centrocampista Valerio Verre, da giorni la Cremonese ha messo nel mirino Giuseppe Caso ma l’attaccante del Frosinone non vorrebbe scendere di categoria. La società ciociara sembra invece molto interessata a David Okereke che gradirebbe il trasferimento in Ciociaria dove ritroverebbe il ds Angelozzi che lo portò allo Spezia. Dopo gli addii di Bertolacci, Valzania, Brambilla, Sekulov è arrivato anche quello del difensore Daniel Frey ceduto alla Pro Vercelli a titolo temporaneo. La Ternana, perso Diakité, blocca l’uscita di Valerio Mantovani che non finirà all’Ascoli, che era tornato alla carica. I marchigiani sono su Roberto Inglese e Riccardo Gagliolo, fedelissimi di Castori. Le Fere continuano a sondare due nomi giovani per la sostituzione di Diakité: Giovanni Bonfanti dell’Atalanta e Marco Pellegrino del Milan. Frenata sulla trattativa per il prestito di Tommaso Corazza dal Bologna.