Corriere dello Sport: “Asencio e Spalluto altri gol per Zeman. Tutte le trattative del giorno in C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie C.

Sarà Leonardo Menichini il nuovo allenatore della Turris: l’ex Monterosi firmerà oggi un contratto sino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Prenderà il posto dell’esonerato Bruno Caneo. La Pro Sesto ha sollevato dall’incarico l’allenatore Francesco Parravicini . Il nuovo tecnico dei lombardi è Massimo Paci . Il Foggia ha richiamato Mirko Cudini già sulla panchina rossonera fino alla 17ª giornata.

AFFARI E TRATTATIVE – L’Avellino ha raggiunto l’accordo con la Turris per il trasferimento in Irpinia del difensore Paolo Frascatore: arriva a titolo definitivo, sostituirà in lista l’infortunato Simone Benedetti. Raul Asencio e Samuele Spalluto sono le prime scelte per rinforzare l’attacco del Pescara dopo la partenza di Christian Tommasini e l’infortunio di Edoardo Vergani. Nel mirino del Pescara è finito anche Valerio Mastrantonio , 24enne mezz’ala del Cittadella. Nel frattempo, da ieri è salito in prima squadra, Marco Stella, Michael Zeppieri finora 10 gol nella Primavera 2. Il Brindisi ha ufficializzato lo scambio con la Fermana: in Puglia arriva l’attaccante Lorenzo Grassi, in cambio del centrocampista Nicola Malaccari. Dalla Carrarese è stato prelevato in prestito l’attaccante Malik Opoola, un ritorno. Infine, accordo raggiunto col Novara per il prestito del centrocampista Mattia Speranza. Il Potenza ha preso l’esterno Matteo Marchisano a titolo temporaneo dal Napoli. La Juve Stabia ha ceduto l’attaccante Accursio Bentivegna al Novara, in prestito.

Il Giugliano si assicura il centrocampista Sergio Maselli, a titolo definitivo dalla Juve Stabia e ha ufficializzato le rescissioni col centrocampista Francesco De Francesco e dcon l’attaccante Steeve Mike Eyango. Resta caldissimo l’asse Crotone-Pro Vercelli. Sono in arrivo in rossoblù l’attaccante Gianmario Comi e l’esperto portiere Alex Valentini, alla Pro Vercelli dovrebbe ritornare il centrocampista offensivo Louis Rojas con l’attaccante Dardan Vuthaj. Sarà mandato a fare esperienza il portiere Alberto Lucano in D con la Cavese. Il centrocampista Jacopo Petriccione piace al Catanzaro, ma c’è distanza fra richiesta e offerta. Al Rimini il centrocampista Marco Garetto, in cambio il Renate ingaggia Davide Acampa. Aspettando Antonio Donnarumma prima scelta per rimpiazzare l’infortunato Alfonso tra i pali, in casa Spal prende corpo un’ipotesi: Fabio Maistro, già accostato al Pescara, sarebbe nel mirino di due formazioni degli Emirati Arabi: l’Emirates, dove gioca Andres Iniesta, e l’Al Wasl.