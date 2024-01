De Rossi, la nuova tegola spegne l’entusiasmo | Uomini contati a Salerno

Pessime notizie per il neo tecnico giallorosso, che in vista del prossimo match di Serie A sarà costretto ad uno schieramento quasi obbligato a causa di alcuni nuovi ko dei suoi calciatori.

Sabato scorso è cominciata in gare ufficiali l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Un esordio positivo dunque per l’ex bandiera della Magica, che si è imposto allo stadio Olimpico per 2-1 contro il Verona grazie alle reti di Lukaku e di capitan Pellegrini. Un successo importante, sia per la classifica che soprattutto per il morale, e che ha lasciato già intravedere, seppur brevemente, la mano del nuovo tecnico.

La speranza però per Capitan Futuro e per tutti i tifosi è quella di dare continuità di risultati, in particolare per rientrare di prepotenza in corsa per la corsa al quarto posto. Ecco perché la sfida di lunedì prossimo in programma allo stadio Arechi contro la Salernitana può essere davvero fondamentale.

Un match che nonostante sulla carta veda il pronostico completamente in favore della Lupa (visto anche l’ultimo posto in classifica dei granata), è tutto da giocare, specialmente vista la cornice di pubblico che si prospetta quella delle grandi occasioni. Allo stesso tempo poi De Rossi dovrà fare i conti con una nuova tegola, che lo costringerà ad affrontare la squadra di Pippo Inzaghi con gli uomini contati.

Grave assenza per De Rossi

Nel corso degli ultimi giorni due calciatori giallorossi si sono infortunati. Uno è Sardar Azmoun, che ha subito un risentimento muscolare ai flessori, ma che comunque non sarebbe stato a disposizione del mister per la sfida di Salerno, visto l’impegno in Coppa d’Asia con il suo Iran.

L’altro invece, che pesa sicuramente di più, riguarda Leonardo Spinazzola. Il terzino della nazionale azzurra è uscito al 28esimo del primo tempo nella gara contro l’Hellas Verona, riportando una piccola lesione muscolare al quadricipite sinistro. Nulla di preoccupante, ma il calciatore dovrà saltare la gara contro i granata.

Gli altri indisponibili in casa Roma

Per De Rossi quelle riguardanti Azmoun e Spinazzola non sono di certo buone nuove per intraprendere questo impervio cammino con la Roma, soprattutto calcolando che ci sono molti altri assenti.

Sono ancora ai box i lungodegenti Abraham e Smalling, così come Renato Sanches, che sembra ormai un corpo estraneo alla squadra. Senza dimenticarsi di Ndicka, ancora impegnato in Coppa d’Africa.